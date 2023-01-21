Камчыбек Ташиев: Ситуация с задержанием следователя - это спецоперация

На очередном заседании кабинета министров глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал ситуацию с задержанием следователя Управления Государственного комитета национальной безопасности по городу Ош и Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, зампред кабмина отметил, что задержание следователя было проведено в рамках действующего соглашения руководителей Генеральной прокуратуры, Государственного комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел.

"Ко мне лично поступило заявление от гражданина относительно того, что следователь ГКНБ вымогает взятку. Дело было направлено в генпрокуратуру для проведения соответствующих мероприятий. Все заявления относительно того, что начались "разборки" между силовыми органами не соответствуют действительности. Все решения принимаются под четким руководством главы государства. Ситуация с задержанием следователя - это спецоперация, совместно проведённая силовыми органами. Никаких несогласованных действий не принималось. Это попытка очистки рядов надзорного, правоохранительных органов и спецслужб от недобросовестных и нечистых на руку сотрудников. Такая же ситуация с задержанием сотрудников РОВД и других сотрудников правоохранительных органов. Все, кто нарушает закон, независимо от занимаемой должности и родства, будет привлечён к ответственности", - сказал Камчыбек Ташиев, отметив что все решения принимаются исключительно в интересах государства.