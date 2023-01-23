В Кыргызстане регистрация на хадж-2023 начнется 24 января

Регистрация на хадж в этом году начнется 24 января. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман.

По ее данным, регистрация продлится до 14 февраля.

"Претенденты, собирающиеся в хадж, находящиеся в электронной очереди с 2019-2022 гг., должны до окончания рабочего времени в банке оплатить 1000 долларов и предоставить квитанции и документы, связанные с регистрацией.

Заявители, находящиеся в очереди с 2019-2022 годов, будут исключены из электронного списка хаджа, если они не заплатят 1000 долларов в течение платежного периода.

"Регистрация кандидатов, желающих отправиться в хадж, будет осуществляться с 20 февраля по 6 марта на основании паспорта ID-card. "Кандидаты не могут зарегистрироваться, не заплатив 1000 долларов США и 1000 невозвратных сомов", - говорится в сообщении.

Регистрация кандидатов осуществляется в областных, городских казыятах и районных хатыбиятах.