Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 93.67 - 94.67

В Кыргызстане регистрация на хадж-2023 начнется 24 января

160  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Регистрация на хадж в этом году начнется 24 января. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман.

По ее данным, регистрация продлится до 14 февраля.

"Претенденты, собирающиеся в хадж, находящиеся в электронной очереди с 2019-2022 гг., должны до окончания рабочего времени в банке оплатить 1000 долларов и предоставить квитанции и документы, связанные с регистрацией.

Заявители, находящиеся в очереди с 2019-2022 годов, будут исключены из электронного списка хаджа, если они не заплатят 1000 долларов в течение платежного периода.

"Регистрация кандидатов, желающих отправиться в хадж, будет осуществляться с 20 февраля по 6 марта на основании паспорта ID-card. "Кандидаты не могут зарегистрироваться, не заплатив 1000 долларов США и 1000 невозвратных сомов", - говорится в сообщении.

Регистрация кандидатов осуществляется в областных, городских казыятах и районных хатыбиятах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426506
Теги:
регистрация, хадж, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  