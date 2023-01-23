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Задержан контролер, пытавшийся пронести в СИЗО-1 запрещенные предметы

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- Айжан Мамбеталиева
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Службой исполнения наказаний при Министерстве юстиции проводится активная борьбе с организованной преступностью и коррупцией в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В процессе указанной деятельности оперативными сотрудниками учреждения №21 (СИЗО-1 г. Бишкек) был задержан старший контролер данного учреждения Т.Д., который, направляясь на дежурство, пытался скрытно пронести в следственный изолятор для передачи определенным лицам, находящимся под стражей, запрещенные предметы. А именно: денежные средства в размере 20 тысяч сомов; порошкообразное вещество белого цвета со специфическим запахом (предположительно наркотическое средство) весом приблизительно 2 грамма и 14 капсул неизвестного лекарственного препарата.

Данный факт зарегистрирован в журнале учета информации автоматизированной информационной системы. Материалы, согласно подследственности, переданы в органы внутренних дел для осуществления досудебного производства. СИН также проводится внутреннее расследование.

СИН напоминает, что по всем проявлениям коррупции и нарушениям законности граждане могут обращаться на телефон доверия СИН по номеру: (0312) 43-11-77.


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URL: https://www.vb.kg/426530
Теги:
ГСИН, СИЗО, Бишкек, Кыргызстан
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