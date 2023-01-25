Житель Токмока не хотел, но разжег межнац

27-летний житель Токмока Т.у.Т. признан виновным в разжигании межнациональной розни и приговорен к штрафу в размере 1000 расчетных показателей (100 000 сомов).

18 октября 2022 года он на своей страничке в соцсетях написал: "Я кыргыз и нацист, для меня не существует других наций!".

По мнению следствия и суда, сделал он это с целью возбуждения национальной вражды, показывая свое негативное, нетерпимое отношения к представителям других национальностей. Судебно-лингвистическая экспертиза тоже усмотрела в представленном скриншоте признаки возбуждения межнациональной розни.

Допрошенный на заседании Токмокского городского суда Т.у.Т. рассказал, что он действительно опубликовал этот пост, но без умысла возбудить межнациональную вражду. Он просто гордится тем, что он кыргыз, и его пост был всего лишь постом национальной гордости и патриотизма. Ничего плохого он не хотел и не думал, что так получится.

Определяя подсудимому вид и размер наказания, суд принял во внимание, что он впервые совершил преступление, признает вину и раскаивается, имеет на иждивении малолетних детей, и приговорил его к штрафу.