Новый закон о госязыке - мина замедленного действия для КР

Происходящее сегодня с языковом вопросом - последствия языковой политики, которая проводится в нашей стране. Да, мы суверенное государство, но языковая политика не должна проводиться в ущерб гражданам страны. Об этом в рамках круглого стола "Роль русского языка в продвижении интеграционных образовательных процессов в СНГ на примере КР" заявил эксперт, профессор Мамед Тагаев.

Он напомнил, что в настоящее время свыше 4000 тыс детей в КР учатся в школах с русским языком обучения.

"Кыргызский язык нужен, никто против этого не выступает. Но чтобы человеку построить будущее, ему нужен не только родной язык, но и другие. А в новом законе о госязыке много репрессированных мер. И это плохо. Такими мерами невозможно продвинуть язык. Конечно, нужно развивать кыргызский язык, укреплять качество образования обучения в кыргызских классах. Однакоу учеников и граждан, обладающим многоязычием, больше шансов получить хорошую работу. И это подтверждённый факт",- подчеркнул он.

По мнению профессора,то, что мы принимаем сейчас в рамках закона о госязыке - мина замедленного действия для будущего Кыргызстана.

"Но эффективно развиваться страна будет и может только во многоязычности и уважении к другим языкам",- добавил Мамед Тагаев.