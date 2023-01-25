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Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном увеличился на 21 процент

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- Нина Ничипорова
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В январе-ноябре 2022 года товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном составил 543,1 миллиона долларов и в сравнении с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 20,8 процента, в том числе экспорт – 211,8 миллиона долларов (рост на 29,7%), импорт – 331,4 миллиона долларов (рост на 15,7%). Но потенциал развития торговых отношений очень большой.

Как сообщили vb.kg в Министерстве экономики и коммерции, вчера, накануне визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан, состоялась встреча министра Данияра Амангельдиева с министром инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазизом Кудратовым. На ней шла речь о перспективных направлениях двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В ходе встречи также были обсуждены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов.

Были затронуты и вопросы по подготовке к проведению бизнес-форума Кыргызстан - Узбекистан, который планируется провести 26 января при участии председателя кабинета министров КР Акылбека Жапарова и руководителя администрации президента РУз Сардора Умурзакова.


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URL: https://www.vb.kg/426602
Теги:
торговля, инвестиции, Узбекистан, сотрудничество, экономика, Кабинет министров, проект
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