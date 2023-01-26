В Бишкеке прошла премьера документального фильма "Бебезов" (фото)

В концертной студии Национальной телерадиовещательной корпорации состоялся премьерный показ документального фильма "Бебезов", снятого режиссером Автандилом Абышкаевым на студии "Кыргызтелефильм" при НТРК.

На просмотре ленты присутствовал сам профессор Хаким Сулайманович. Зрители – известные в стране врачи, руководители клиник, депутаты Жогорку Кенеша, представители НТРК во главе с директором, студенты - еще до начала фильма аплодисментами приветствовали главного героя не просто картины - всей отечественной медицины.

Фильм назвали просто - "Бебезов". И, думается, никому в нашей стране не надо объяснять, кто такой Хаким Сулайманович Бебезов. Это имя на слуху. Его с благодарностью за свое спасение повторяют тысячи больных и их родные, и тысячи даже далеких от медицины и проблем врачевания кыргызстанцев.

Лента замечательная – от первого и до последнего кадра. Режиссеру и творческому коллективу удалось без чрезмерного пафоса раскрыть подлинный труд выдающегося хирурга, который почти 60 лет работает, можно сказать, на передовой. Сколько за эти годы было бесконечных дежурств, вызовов, операций, ночей без сна, тревог и переживаний, знают только жена Хакима Сулаймановича и он сам. И теперь, сотовую, может быть, долю узнали присутствующие на премьере. Как признается сам профессор, работа в его жизни занимала превалирующий объем времени. "Хирургия – это моя жизнь и отдавать ей надо всего самого целиком. Если только половину себя, то и хирург ты только наполовину", - искренне сказал он мне в одном интервью.

Фильм начинается и заканчивается в клинике имени Ахунбаева, в которой Хаким Сулайманович начал работать в далеком 1965 году, в которой проходили и будни, и праздники, куда мчался среди ночи, чтобы спасать поступившего больного, даже если только что вернулся с работы домой. Как рассказывают его коллеги, он всегда приходил в клинику ранним утром и уходил поздним вечером. Фильм тоже начинается с первой утренней операции: Бебезов неторопливо заходит в операционный блок, моет руки, подходит к операционному столу, и начинается борьба с болезнью, а по большому счету - за человеческую жизнь. И заканчивается фильм потрясающими по силе восприятия финальными кадрами. За окном кабинета Хакима Сулаймановича – уже поздний вечер. Профессор делает какие-то записи в своем блокноте, потом подходит к окну и долго всматривается в ночной двор клиники Ахунбаева. И создается такое ощущение, что он думает уже о завтрашнем дне, чтобы вновь вернуться к своему любимому делу.

- Я знаю Хакима Сулаймановича больше пятидесяти лет, с тех пор как он пришел в клинику и во многом благодаря моей маме, - рассказала vb.kg перед началом фильма Нелли Исаевна Ахунбаева. – Мама заведовала кафедрой терапии в мединституте, и студент Бебезов сдавал ей экзамен. Его ответы и на основные, и на дополнительные вопросы так ей понравились, что она предложила ему заняться терапевтической деятельностью. Хаким ответил, что хочет стать только хирургом. Дома мама рассказала Исе Коноевичу, что есть такой толковый студент, который очень хочет стать хирургом: "Возьми его к себе". Папа, сославшись на то, что нет ставок, отказал. Мама чуть ли не каждый день напоминала ему о понравившемся ей студенте, словно предчувствовала, что из него будет большой толк. И в конце концов уговорила папу.

Хаким легко влился в коллектив клиники и очень быстро вошел в нашу семью. А чуть позже он очень понравился и Исе Коноевичу своим отношением к работе, больным. А по простоте, широте души, думаю, они вообще схожи.

Тяжелый период был для всех нас после смерти папы. Хаким Сулайманович сильно морально поддерживал меня. Я ушла из клиники работать в четвертую больницу, заведовала кафедрой на факультете усовершенствования врачей. А Хаким Сулайманович перешел в НИИ онкологии, тоже заведовал кафедрой онкологии. Но лет через десять мы все-таки вернулись в клинику, которой уже официально присвоили имя Исы Коноевича. И с тех пор работаем вновь вместе.

- Я учился вместе с сыном Исы Коноевича – Медером. И часто тоже бывал в доме Ахунбаевых, двери которого всегда были открыты, таким был гостеприимным этот дом. Там я и встретил Хакима Сулаймановича, - сказал vb.kg декан медицинского факультета КРСУ Анэс Зарифьян. - И уже тогда Медер раскрыл нам по секрету, что Иса Коноевич очень высоко ценит хирургическое искусство Бебезова и считает, что именно он - восходящая звезда нашей хирургии, что у него золотые руки. И Иса Коноевич не ошибся. Хаким Сулайманович стал мэтром отечественной хирургии. И когда открылся медицинский факультет в КРСУ, мы пригласили его возглавить кафедру госпитальной хирургии. О чем я ни разу не пожалел. Именно при нем произошло становление кафедры. Сейчас ее возглавляет его сын – Бахадыр Хакимович Бебезов.

С Хакимом Сулаймановичем, как говорят его бывшие ученики, а ныне известные хирурги, легко оперировать, его руки необычайно точны, можно сказать, даже виртуозны. И это чувство осязания что ли, похоже, у профессора врожденное. Наверное, это имел в виду великий Ахунбаев, говоря о золотых руках своего ученика. Даже в тех случаях, когда, казалось бы, ситуация выходила за грани возможностей медицины, он стойко, сохраняя присутствие духа, выправлял ее и возвращал пациента в жизнь.

Как рассказала мне одна из пациенток Бебезова, которую он оперировал дважды по поводу рака почки и зоба, у профессора невероятно цепкий глаз. Именно он увидел, что у нее еще и проблемы с зобом. Она пришла на консультацию к нему с одной болячкой, даже не подозревая о другой. Цепкий глаз, как верно выразилась пациентка, - это тоже особенность хирурга Бебезова.

- Да нет во мне ничего такого особенного! - со смехом ответил он на мой вопрос, считает ли он себя особенным хирургом. – Всему я научился у своего учителя Исы Коноевича Ахунбаева. Вместе с ним я проработал десять лет, и все эти годы стоял рядом с ним возле операционного стола, делал операции и сам на органах грудной клетки. Под его руководством защитил кандидатскую диссертацию по хирургическому лечению зоба загрудинной локализации.

Хаким Сулайманович провел более 25 тысяч операций на разных органах и более шести тысяч на щитовидной железе, став новатором в этой сложной области. Работать на щитовидке могут только асы с такими точными руками, как у профессора Бебезова.

В ней много нервов, желез, при повреждении которых человек может остаться инвалидом.

Поэтому перед дверями его кабинета всегда выстраивалась очередь больных, которые хотели попасть на консультацию именно к нему. Его слово было для них решающим, так велико было доверие. И, конечно, все хотели прооперироваться только у него. А выходили из его кабинета уже повеселевшими, словно уже начали выздоравливать.

Под руководством профессора защитились три доктора меднаук и 25 кандидатов. Многие из них сегодня возглавляют отделения, успешно оперируют, в том числе в клинике Ахунбаева.

- Помню, учитель всегда нас наставлял: не торопитесь оперировать. Если возникло малейшее сомнение, проконсультируйтесь с коллегами. В хирургии это не зазорно, потому что ваша самоуверенность может стоить жизни пациенту. И никогда не думайте, что вы самые великие. Тогда я до конца не осознавал этих слов, думал, мол, когда же тогда оперировать, - рассказывает в фильме ученик Хакима Сулаймановича талантливейший хирург Нурлан Мамашев. – Но сейчас мы то же самое говорим своим студентам.

- Один человек пришел в отечественную медицину, а теперь в ней целая династия врачей разных специальностей, которыми гордится кыргызская медицина, - верно подметил кандидат медицинских наук Тилек Уметалиев.

Хотя и говорят, что природа на детях отдыхает, но в случае с Бебезовыми она сделала исключение. В их роду, видимо, существует особый – медицинский - ген, передающийся из поколения в поколение. Иначе почему вот уже три поколения членов этой семьи с упорством выбирают профессию врача и достигают в ней значительных высот? Можно объяснить феномен тем, что человек с рождения растет в окружении белых халатов, справочников и атласов, слышит разговоры на медицинские темы. Но один из представителей династии - заведующий кафедрой госпитальной хирургии КРСУ, доктор медицинских наук, профессор Бахадыр Бебезов уверен: только отец своим ярким примером смог показать, приобщить всех нас к врачебному делу.

- В нашей семье много медиков. Я и два моих брата закончили медицинский. По стопам отца пошли не только дети, но и внуки, и внучки. Даже тринадцать племянников родителей выбрали профессию врача, - сказал профессор Бахадыр Бебезов, который сам получил прекрасное базовое образование, закончив аспирантуру и докторантуру в Москве, и считается одним из ведущих хирургов страны. – Основателем такой династии, считаю, может быть только такая сильная личность, как отец. У многих студентов, которые выбирают хирургию, я спрашиваю, почему именно хирургия. Они отвечают, потому что хотят быть похожими на Хакима Сулаймановича.

- Он человек, который может направлять других, за ним хочется следовать. Я тоже выбрал профессию врача. Конечно, сыграло свою роль, что я родился в медицинской семье, но главным в моем выборе был пример деда. И в другой профессии я себя не вижу, - сказал внук профессора Сулейман.

- Я горжусь и детьми, и внуками, они у нас умные, талантливые. Надеюсь, что не только они, но и правнуки продолжат нашу династию. Ни в коем случае никогда никого из них я не заставлял быть врачом. Все-таки врачевание - профессия особая. Должна быть любовь не только к самой профессии, но обязательно к человеку, - считает герой фильма.

- Старший Бебезов, как мы называем Хакима Сулаймановича в своей среде, чтобы не спутать с сыновьями, - с улыбкой пояснила ректор КГМА, профессор Индира Кудайбергенова, которая тоже была его ученицей, - человек высочайшего профессионального долга, предельной личной честности и порядочности, поразительной трудоспособности. Дома, да он и сам не отрицает, проводил меньше времени, чем на работе. И, конечно, непросто быть женой такого человека. Надо очень любить его, чтобы посвятить свою жизнь ему, детям. Я говорю о супруге Хакима Сулаймановича – Розе Бакировне, надежной, верной, всепонимающей спутнице жизни. Она была и остается его опорой и другом до сих пор.

- Я положил на нее глаз еще в восьмом классе и с тех пор глаз не отвожу, - признался в фильме мэтр кыргызской хирургии в любви к своей Розе.

Хаким Сулайманович и в личной жизни счастливый человек. Они поженились, когда ей было 20, ему чуть больше. И с тех пор 62 года вместе. Роза Бакировна всегда старалась все сделать так, чтобы он мог работать в полную силу, чтобы никакие мелочи - бытовые, иные - его не беспокоили. Хотя, чувствуется по его характеру, он хозяин в доме. Хозяин во всем. Но с мнением супруги считается, прислушивается к нему. И, судя по фильму, Хаким Сулайманович очень любит свой дом, а самая большая радость для него, когда в гости приходят дети, внуки и правнуки…

После фильма вновь долго аплодировали его герою - блистательному хирургу. Много добрых и теплых слов прозвучало о династии Бебезовых. И сказаны они были заслуженно: эта семья своими делами вписала свою фамилию в историю кыргызской медицины. Думается, фильм о Хакиме Сулаймановиче, династии Бебезовых вызовет большой интерес у тысяч кыргызстанцев. Все, кто его посмотрел, считают, что киноленту обязательно надо показать по национальному телевидению. После фильма гордость переполняет за страну, в которой живут и работают такие люди.