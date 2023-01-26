При получении взятки задержана главный специалист Госантимонополии

ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области с поличным при получении денежных средств задержана главный специалист Джалал-Абадского областного отдела Государственного агентства антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР Ж.Н.Ы.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что задержанная вымогала денежные средства у ГУ "Государственная резиденция Джалал-Абад" при Управлении делами Президента КР за прохождение процедуры согласования прейскуранта (тарифов) на определенные услуги.

Ведется следствие".