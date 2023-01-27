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Кыргызстанцы споют на сцене Кремля в День русского романса в Москве

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- Нина Ничипорова
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4 февраля в большом зале Государственного Кремлевского дворца состоится X юбилейная программа "Международный день русского романса в Кремле. 30 лучших голосов мира", где выступят кыргызстанцы. Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества в КР.

Кыргызстан на сцене представят сразу трое исполнителей: уроженец Джалал-Абада, студент Российской академии музыки им. Гнесиных Тимур Кожобеков и уроженец юга Кыргызстана, студент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Ильгиз Усенов, которые являются победителями "Среднеазиатской романсиады", а также куратор культурных проектов Русского дома в Бишкеке Игорь Воронцов.

"Поддержит соотечественников Большой сводный оркестр под управлением заслуженного артиста России Дмитрия Дмитриенко. Ведущая вечера заслуженный деятель искусств России, заслуженная артистка России Галина Преображенская", - говорится в сообщении.

В концертной программе примут участие лауреаты международного конкурса "Романсиада" со всего мира.

Каждый год в первую субботу февраля на главной сцене России царит великий русский романс и звучат лучшие голоса мира. Еще в 2017 году этот проект получил эгиду Всемирной организации ЮНЕСКО.


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URL: https://www.vb.kg/426647
Теги:
конкурс, концерт, студенты, юбилей, Москва, культура, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, ЮНЕСКО
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