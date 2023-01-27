Глава Минэкономики КР и директор KOICA обсудили направления сотрудничества

В Министерстве экономики и коммерции КР состоялась встреча министра Данияра Амангельдиева с директором Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) Ли Джонгсу. Стороны обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества.

Данияр Амангельдиев рассказал, что для Кыргызстана одними из приоритетных направлений являются развитие "зеленой" экономики и устойчивого сельского хозяйства. Одним же из важнейших инструментов "зеленого" развития является переход на экологический вид транспорта. Министерством совместно с ОАО "Кыргыз почтасы" прорабатывается проект в данной сфере.

Ли Джонгсу отметил, что KOICA также особое внимание уделяет вопросу изменения климата и развития регионов. В частности, в Кыргызстан прибыла группа экспертов по предварительному изучению проекта по электромобилям и электрозарядным станциям.

Министр подчеркнул, что Министерство экономики и коммерции как контрпартнер KOICA будет оказывать всестороннее содействие для полноценной работы офиса KOICA и реализуемых проектов в Кыргызстане.