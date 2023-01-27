В Иссык-Кульской области произошло землетрясение силой 5 баллов в эпицентре

Пресс-центр МЧС сообщает, что на территории Иссык-Кульской области сегодня, 27 января, в 6 часов 10 минут произошло землетрясение силой в эпицентре 5 баллов.

Толчки ощущались в селе Каракол - 5 баллов, в селе Кара-Сай - 3,5 балла, в городе Нарын - 3 балла, поселке городского типа Каджи-Сай - 3 балла.

По данным Института сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 6 километрах к западу от села Каракол, в 45 километрах к юго-западу от села Кара-Сай, в 73 километрах к юго-востоку от поселка городского типа Каджи-Сай, в 140 километрах к юго-западу от города Каракол, в 275 километрах к юго-востоку от Бишкека.