"Монако" отказался продавать Дисаси в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг попросил руководство клуба приобрести французского защитника Дисаси. Однако "Монако" отказался отпускать игрока в январе, так как уже продал Бадиашиле в "Челси". Дисаси продолжает готовиться вместе с командой к матчу очередного тура Лиги 1 против "Марселя", который состоится 29 января. Ознакомиться с котировками на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom, все возможности сервиса представлены на сайте "РБ".

"Манчестер Юнайтед" этой зимой присматривается к возможным приобретениям, чтобы усилить команду, которая борется за попадание в Лигу Чемпионов. Более того, наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг был заинтересован в конкретном футболисте.

Этим игроком является защитник "Монако" Аксель Дисаси, который должен был укрепить оборонительную линию "Манчестер Юнайтед". Однако, как сообщают английские источники, французская сторона категорически отвергла их предложение.

Французский футболист точно не покинет команду в январское трансферное окно. Это связано с тем, что недавно "Монако" продал Бенуа Бадиашиле в "Челси".

В этом сезоне французский центральный защитник показывает блестящие результаты. Аксель Дисаси провел в общей сложности 28 матчей (все, кроме одного, в стартовом составе) и забил четыре гола. Также на его счету четыре голевые передачи.