"Бавария" готова заплатить за Кейна 110 млн евро

После ухода Роберта Левандовски "Баварии" не хватает ярко выраженного нападающего. Поэтому летом мюнхенский клуб сделает все возможное, чтобы заполучить Харри Кейна, и готов заплатить за него 110 млн евро. Действующий чемпион Германии неудачно возобновил матчи Бундеслиги после длительного перерыва, сыграв дважды подряд вничью. Прервать серию без побед коллектив Нагельсмана может в матче против "Айнтрахта", который состоится 28 января. Используя промокод Олимпбет, можно сделать бесплатный прогноз на это событие.

После ухода Роберта Левандовского "Баварии" не хватает нападающего, который мог бы реализовать все моменты, возникающие у ворот соперника. Последние неудачи мюнхенского клуба связаны с тем, что команда не может довести до гола явные моменты.

"Бавария" собирается подписать проверенного бомбардира, и наибольший интерес вызывает Харри Кейн, которым немецкий коллектив интересовался еще прошлым летом.

Мюнхенцы рассматривали возможность приобретения Кейна после ухода Роберта Левандовски, но "Тоттенхэм" потребовал много денег. Теперь, по информации немецких инсайдеров "Бавария" готова заплатить требуемую сумму, а именно 110 млн евро.

Источник утверждает, что "Бавария" уверена в том, что такая цена позволит переманить Кейна на "Альянц Арену". Также в переговорах может быть использован факт того, что грядущим летом контракт англичанина с "Тоттенхэмом" подходит к концу.