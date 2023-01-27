"МЮ" обыграл "Ноттингем Форест" в полуфинале Кубка Английской лиги

25 января 2023 года состоялся первый матч полуфинала Кубка Английской лиги между "Ноттингем Форест" и "Манчестер Юнайтед". Как и ожидалось, "красные дьяволы" не испытали проблем в матче с аутсайдером АПЛ и добились закономерной победы со счетом 0:3. Используя промокод на фрибет Фонбет, можно сделать бесплатный прогноз на ответное противостояние, которое состоится 2 февраля на стадионе "Олд Траффорд".

Доминирование "Манчестер Юнайтед" началось с первых минут поединка, и уже на шестой минуте Маркус Рэшфорд вывел гостей вперед. В середине первого тайма "Ноттингем Форест" сравнял счет, но гол был отменен из-за офсайда. Еще до перерыва "красные дьяволы" смогли обеспечить себе комфортное преимущество в два мяча. Отличился новичок команды Ваут Вегхорст, который присоединился к "МЮ" этой зимой.

Вторая половина встречи превратилась в формальность, так как "Манчестер Юнайтед" больше владел мячом и контролировал ход поединка. Жирную точку в первом матче полуфинала Кубка Английской лиги поставил Бруну Фернандеш, точный удар которого установил окончательный счет 3:0 в пользу коллектив Тен Хага.

Ответное противостояние состоится 2 февраля в Манчестере. В другой полуфинальной паре "Ньюкасл" одержал выездную победу над "Саутгемптоном" со счетом 1:0.