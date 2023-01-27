Садыр Жапаров вручил видному ученому- профессору Тухватшину высокую награду

Лауреат Государственной премии Кыргызстана в области науки и техники, заведующий кафедрой патофизиологии КГМА имени Исы Ахунбаева, доктор медицинских наук, профессор Рустам Тухватшин удостоен правительственной награды – "Заслуженный деятель науки". Награду торжественно вручил известному в мире ученому президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

"Рустам Романович – ученый широчайших знаний в любой области медицины, - сказала vb.kg ректор КГМА профессор Индира Кудайбергенова. – Он - личность очень большого масштаба. Компетентность и профессионализм Рустама Романовича, его исследования в разных областях медицины, разработанные им и его учениками технологии в диагностике и лечении больных приносят практическую пользу стране и людям".

По ее словам, талантливый ученый внес огромный вклад в развитие и продвижение кыргызской науки в международном научном сообществе. В 2021 году профессор Тухватшин на Ученом совете КГМА однозначно был признан ученым, оказавшим наибольшее влияние на развитие науки в стране.

"Все свои достижения и высокие награды за труд я посвящаю своей маме. Благодаря ей я отдавал все силы науке, провел тысячи экспериментов, опубликовал сотни статей и монографий, создал школу патофизиологов, ученики которой смогут претворять в жизнь и свои идеи", - сказал Рустам Романович, теперь еще и Заслуженный деятель науки.

Рустам Романович подготовил целую плеяду талантливых ученых, в нашей стране. Благодаря ему в Кыргызстане создана сильнейшая в СНГ школа патофизиологии. И это не единственное достижение блестящего кыргызского ученого.

Тухватшин впервые организовал научную экспедицию в районы урановых хвостохранилищ. Ученые Кыргызстана под его руководством на протяжении многих лет активно занимались проблемами радиобиологии, в частности, изучением воздействия радиации на живой организм в условиях высокогорья. Сами подолгу жили в Каджи–Сае, Мин–Куше, Майлуу–Суу и в других населенных пунктах, находящихся рядом с хвостохранилищами, где проводили оценку состояния здоровья взрослых и детей, изучали особенности развития таких заболеваний, как новообразования головного мозга, сердечно–сосудистые, почек, кожи, крови и других.

По результатам исследований они разработали рекомендации для жителей, руководства страны, которые позволяют уменьшать влияние радиации на окружающую среду и непосредственно на человека. За эти научные разработки исследователи были удостоены Государственной премии КР в области науки и техники.

Такие масштабные исследования по изучению длительного воздействия радионуклидов на жителей, проживающих в горных условиях вблизи урановых хвостохранилищ, и бывших шахтеров урановых комбинатов проводились впервые не только в нашей стране, но и в мире, поэтому вызвали огромный научный интерес во всем мире. На сегодняшний день проведенные клинические и экспериментальные исследования в силу своей уникальности (место и продолжительность радиоактивного воздействия) не имеют аналогов и являются основой для разработки мероприятий по биобезопасности.

Важно и другое, ради чего, собственно, работали ученые во главе с профессором, наконец–то было обращено внимание на проблемы людей, живущих в этих небезопасных зонах.

Профессор Тухватшин также первым обратил внимание на то, что в последнее время в Кыргызстане, территория которого характеризуется контрастными климатическими и метеорологическими особенностями, отмечается общее потепление климата, что приводит к изменению эффектов воздействия радионуклидов на организм человека и животных, живущих вблизи урановых хвостохранилищ, включая структуру, характер заболеваемости и численность заболевших.

А в 2022 году он защитил еще одну кандидатскую диссертацию по очень важной проблеме, связанной с репродуктивным здоровьем женщин. У профессора сотни научных публикаций, десятки изобретений, патентов и множество монографий.

В январе сего года вышли две научные статьи в системе Scopus, одна из них посвящена генетическим исследованиям рака молочной железы. В частности, исследованию этиологических факторов (спарадические или наследственные). В 2022 году был получен патент на разработку метода лечения жирового гепатоза. И что странно - профессор Тухватшин, без преувеличения, ученый с мировым именем, с которым сотрудничают ведущие ученые разных стран, не был избран на последних выборах в член-корреспонденты Национальной академии наук. Вот такие парадоксы случаются в кыргызской науке.

Кстати, профессор активно сотрудничает с vb.kg, из серии интервью нашего издания с ним по различным темам издана книга. И надо отметить, получалась она научно-познавательной и очень интересной. Коллектив vb.kg искренне поздравляет Рустама Романовича с заслуженной наградой!