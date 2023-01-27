"Реал" обыграл "Атлетико" в Кубке Испании

Накануне состоялись четвертьфинальные матчи Кубка Испании. Главная интрига наблюдалась в паре "Реал" - "Атлетико". Их очная встреча традиционно оказалась яркой на события и завершилась победой "сливочных". Смотреть футбольные матчи намного удобнее прямо с мобильного телефона. Для этого нужно лишь скачать БК Мелбет на андроид, инструкция по установке приложения представлена на портале Bookmaker Ratings.

Коллектив Карло Анчелотти с первых минут поединка захватил игровую и территориальную инициативу, поэтому гол "Атлетико" на 19-й минуте стал полной неожиданностью. В дальнейшем рисунок игры не изменился – "сливочные" активно создавали опасные моменты возле ворот Яна Облака. В основное время матча действующий чемпион Испании смог реализовать лишь одну возможность – на 79-й минуте Родриго с передачи Луки Модрича сравнял счет.

Ключевые эпизоды противостояния произошли в дополнительное время. На 99-й минуте защитник "Атлетико" Стефан Савич был удален с поля, чем моментально воспользовался "Реал". Спустя 5 минут игры с численным преимуществом "сливочные" вышли вперед благодаря голу Карима Бензема. Жирную точку поставил Винисиус Жуниор, забитый мяч которого установил окончательный счет 3:1 в пользу команды Карло Анчелотти.