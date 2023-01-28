Рыбакина сыграет с Соболенко в финале АО-2023

Подходит к концу один из четырех самых престижных теннисных турниров – Открытый чемпионат Австралии по теннису. Пока мужчина продолжают борьбу за выход в финал, в женской части определились участницы решающего противостояния. За первый крупный трофей в 2023 году поспорят Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Это событие будут освещать самые крупные букмекерские конторы, со списком которых можно ознакомиться на сайте "РБ". Их преимущество также заключается в том, что данные компании принимают ставки на киберспорт кс го.

Елена Рыбакина проделала сложнейший путь к финалу открытого чемпионата Австралии по теннису. Представительница Казахстана на стадии четвертьфинала одолела первую ракетку мира Игу Швентек, что стало главной сенсацией турнира. В полуфинальной встрече Рыбакина в двух сетах оказалась сильнее Виктории Азаренко.

Турнирная сетка Соболенко оказалась не такой сложной, но Арине также стоит отдать должное. На пути к финалу белорусская спортсменка обыграла Мартинцову, Роджерс, Мертенс, Бенчич, Векич и Линетт. Стоит отметить тот факт, что Арина во всех пяти матчах соревнований не проиграла ни единого сета.

Таким образом, в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису среди женщин встретятся Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Встреча пройдет 29 января 2023 года в Мельбурне.