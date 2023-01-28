Пеп Гвардиола: Где бы я ни был, если позвонит "Барселона", я уйду

Пеп Гвардиола всегда раздает интересные комментарии на предматчевых конференциях, и накануне испанец вновь показал свои ораторские способности. Перед матчем Кубка Англии против "Арсенала" его попросили поделиться мнением по поводу ухода Артеты из "МС" в стан "канониров". Он сказал, что прекрасно это понимает, а также оставил сообщение для "Барселоны". Котировки на грядущий матч "Арсенала" и "Манчестер Сити" уже представлены в букмекерской конторе "Лига Ставок". Для удобства можно приложение Лиги Ставок айфон на сайте "РБ".

"Если я буду тренировать здесь или где бы то ни было, и "Барселона" позовет меня, я уйду. Это мой клуб", - сказал Гвардиола. Этот комментарий быстро распространился в СМИ, хотя на данный момент "сине-гранатовые" неплохо справляются под руководством Хави.

Артета играл в "Арсенале" с 2012 по 2016 год, и Гвардиола понял его решение. "Мы забивали много голов, когда он был моим помощником, и он всегда прыгал и праздновал... кроме одной команды. Я был вне себя от счастья, поворачиваюсь, а он сидит. Это был "Арсенал". Тогда я понял: этот парень любит этот клуб всей душой", - вспоминает Хосеп.

"У каждого есть мечты, и поэтому он перешел в свой клуб, в команду, о которой мечтал. В "Арсенале" он провел большую часть своей карьеры, был капитаном, поэтому я отлично понимаю его решение", - подытожил Гвардиола.