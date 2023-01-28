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Шавкат Мирзиеев опубликовал ролик о визите в Кыргызстан

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- Бакыт Басарбек
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Ролик о визите в Кыргызстан опубликовал на своей странице в соцсети президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

"Плодотворные результаты визита президента Шавката Мирзиёева стали свидетельством высочайшего уровня узбекско-кыргызских отношений", - написано в сопроводительном тексте к видеоролику.

Надо отдать должное узбекистанским специалистам, ролик снят на очень высоком уровне. В нем динамично и великолепно под хорошо подобранную музыку продемонстрированы все самые интересные моменты визита президента Узбекистана.


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URL: https://www.vb.kg/426717
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