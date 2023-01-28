Шавкат Мирзиеев опубликовал ролик о визите в Кыргызстан

Ролик о визите в Кыргызстан опубликовал на своей странице в соцсети президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

"Плодотворные результаты визита президента Шавката Мирзиёева стали свидетельством высочайшего уровня узбекско-кыргызских отношений", - написано в сопроводительном тексте к видеоролику.

Надо отдать должное узбекистанским специалистам, ролик снят на очень высоком уровне. В нем динамично и великолепно под хорошо подобранную музыку продемонстрированы все самые интересные моменты визита президента Узбекистана.