Из ревности чуть не убил односельчанина

26 сентября 2022 года в одном из сел Московского района едва не произошло убийство. Гражданин К.С. на почве ревности поругался и подрался с односельчанином и несколько раз ударил его ножом – по заключению экспертов, в жизненно важные органы.

Органами досудебного производства действия К.С. квалифицированы как покушение на убийство, которое не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли обвиняемого.

Поножовщина случилась из-за женщины по имени Татьяна, жительницы того же села, у которой с К.С. были определенные отношения. Они около двух лет встречались и даже пытались вместе жить в ее съемной квартире.

Из показаний Татьяны:

- 26 сентября мы поругались с обвиняемым, и он меня ударил. Я стала обзванивать всех знакомых и звать на помощь. Пришел Александр, и я попросила его посидеть со мной – вдруг С. опять придет и начнет буянить. Он и пришел вечером, часов в десять. Что было дальше, я точно не знаю, потому что легла спать. А утром увидела кровь на веранде…

Из показаний Александра:

- С. знаю длительное время, неприязненных отношений между нами не было. В тот день мне на телефон пришло сообщение от Татьяны, что он ее избивает. Я был у нее дома, когда явился С., немного выпивший. Я решил поговорить с ним и выяснить, почему он так себя ведет. Мы вышли на веранду, слово за слово – мы подрались. После драки я собрался домой, но С. напал на меня сзади с ножом…

В настоящее время претензий к нему не имею и прошу назначить ему мягкое наказание.

Из показаний обвиняемого:

- В тот день я ходил домой за собакой, чтобы она охраняла Татьяну. Когда вернулся, застал у нее дома Александра. Его я не ожидал там увидеть. Приревновал и стал выяснять, как он оказался в гостях у моей подруги. Он первый ударил меня. Я стал его бить в ответ. Сколько нанес ударов – не помню. Увидел нож на стиральной машине и несколько раз ударил его ножом. Умысла убивать не было…

По заключению судебно-медицинской экспертизы, у потерпевшего были проникающие колото-резаные раны передней брюшной стенки с повреждением кишечника – не считая более мелких травм в виде синяков и ссадин. Подсудимый, исходя из выводов экспертов, полностью вменяем, хотя и находился в тот вечер в состоянии несильного алкогольного опьянения.

Суд Московского района Чуйской области приговорил К.С. к пяти годам лишения свободы – заменив их традиционной пробацией. Посчитал, что исправление осужденного возможно без его изоляции от общества.