Женщина в отместку мужу избила ребенка. Милиция завела уголовное дело

В отношении женщины, избившей ребенка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина избивает ребенка. "Ыйлаба, жетим! ("Не плачь, сирота. - Прим. ред.)!" - кричит она, снимая свои действия на телефон. Позже житель Кадамжайского района А. Б. обратился в милицию с заявлением, в котором сообщил, что его гражданская супруга - жительница Марказского айыльного аймака Кадамжайского района Ш. М. избила его дочь.

"Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ и началась доследственная проверка, в рамках которой в отношении ребенка назначены судебно-медицинская и судебно-психолого-психиатрическая экспертизы. Кроме этого, был изъят телефон матери девочки.

В марте 2020 года заявитель начал жить в гражданском браке с Ш.М. 13 марта 2021 года у них родилась дочь А.Х. В начале января 2023 года супруги перестали жить вместе из-за разногласий. 5 января женщина сняла на видео, как избивает девочку, и отправила его по WhatsApp супругу.

По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по ст.138 ч.2 п.2 ("Истязание в отношении ребенка или лица, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника") УК КР.

Следствие продолжается", - сообщили в УВД.