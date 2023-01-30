В Чуе задержан гражданин, у которого изъяты боевая граната и пистолет

Оперативниками ГУВД Чуйской области задержан гражданин, у которого были изъяты боевая граната и пистолет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 27 января 2023 года в милицию поступила информация о том, что на территории Чуйской области и города Бишкека некий мужчина занимается вымогательством имущества и денег у состоятельных граждан, при этом незаконно хранит огнестрельное оружие и взрывчатые вещества.

Факт зарегистрирован в ОВД города Токмока, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 267 ("Незаконный оборот оружия, боеприпасов") УК КР.

28 января 2023 года следователями и оперативниками ГУВД Чуйской области и ОВД города Токмока проведен неотложный обыск в доме, расположенном в селе Аламудун, задержан гражданин Б.А., 1986 года рождения.

В результате обыска у задержанного обнаружены и изъяты пистолет системы Макарова (ПМ) калибра 9 мм, 1977 года выпуска, заводского изготовления, который относится к боевому нарезному короткоствольному огнестрельному оружию, 17 боевых патрон калибра 9х18 мм заводского изготовления, пригодных к применению и боевая граната РГД-5, которая была разминирована военнослужащими ВВ МВД Кыргызской Республики.

Установлено, задержанный Б.А., 1986 года рождения, ранее неоднократно судим, разыскивался УВД Ленинского района за вымогательство.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Следствие по уголовному делу продолжается.