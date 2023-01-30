Водитель пытался незаконно провезти в Кыргызстан 13 тонн насвая

Пограничники управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области продолжают проводить мероприятия по пресечению незаконного перегона скота и грузов через границу, сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"На кыргызско-таджикском участке госграницы 29 января 2023 года в местности Лагерь Лейлекского района Баткенской области пограничники Лейлекского пограничного отряда задержали гражданина Кыргызской Республики Ж.Н., 1993 г.р., который пытался нелегально перегнать из Таджикистана в Кыргызстан 35 голов мелкорогатого скота и 1 лошадь.

В этот же день на кыргызско-узбекском участке госграницы пограничники задержали контрабандный насвай.

Сегодня, 30 января, на посту пограничного контроля "Бүргөндү" прибыла грузовая автомашина VOLVO под управлением гражданина Кыргызской Республики Э.Б., 1984 г.р., которая выезжала из анклава Чон-Гара Республики Узбекистан в направлении Кыргызской Республики.

В ходе досмотра пограничный наряд обнаружил груз – 13 тонн насвая без соответствующих документов.

По предварительной информации, водитель пытался провезти груз на территорию Кыргызстана для дальнейшей реализации.

В обоих случаях после оформления соответствующих документов задержанные граждане, мелкорогатый скот, лошадь и контрабандный груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".