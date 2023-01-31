Депутаты ознакомились с деятельностью аффинажного завода в Кара-Балте

Члены временной депутатской комиссии по изучению добычи и реализации золота, деятельности закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани" совместно с председателем кабинета министров Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым посетили аффинажный завод открытого акционерного общества "Кыргызалтын" в городе Кара-Балте Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Они ознакомились с деятельностью завода, а также посетили центральную научно-исследовательскую лабораторию Кара-Балтинского горнорудного комбината и лаборатории ОсОО Stewart assay and environmental laboratories.

Кроме того, члены временной депутатской комиссии совместно с председателем кабинета министров Акылбеком Жапаровым посетили Национальный банк Кыргызской Республики, где ознакомились с деятельностью НБ КР в части проводимых операций с золотом, а в частности, по обеспечению пополнения золотых запасов, изготовлению золотых мерных и стандартных слитков и соблюдению международных стандартов по хранению золота.