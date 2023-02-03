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Двух жителей Кочкора оштрафовали на 32 тысячи сомов за браконьерство

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сотрудники Иссык-Кульско-Нарынского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР совместно с сотрудниками общественного фонда снежного барса 2 февраля 2023 года в результате оперативного рейда на территории участка Кара-Кужур при Кочкорском районе Нарынской области задержали двух жителей Кочкорского района, осуществлявших охоту без каких-либо разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды КР.

По данным пресс-службы, нарушители были задержаны во время охоты.

"В отношении каждого нарушителя был составлен соответствующий акт и наложен штраф в размере 10 000 сомов. Кроме того, был также дополнительно наложен штраф в размере 6000 сомов на основании "за вред, причиненный животному и растительному миру юридическими и физическими лицами". Таким образом общая сумма наложенного штрафа составляет 32 000 сома.


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URL: https://www.vb.kg/426896
Теги:
Кочкорский район, браконьерство, Минприродресурсов
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