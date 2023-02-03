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Задержанные чиновники мэрии Таласа частично возместили ущерб

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- Бакыт Басарбек
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Задержанные ранее по подозрению в злоупотреблении должностным положением органами ГКНБ первый вице-мэр Таласа Максат Байджигитов, спикер Таласского городского кенеша Адылбек Жусупбеков, вице-спикер Азиз Курамаев и экс-начальник УМС мэрии Таласа Марат Долдоев признали свою вину и перечислили в доход государства 5 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, указанные лица обязались в ходе следствия дополнительно возместить часть нанесенного ущерба.

"С учетом изложенных обстоятельств, а также учитывая заявления адвокатов и обвиняемых лиц об изменении меры пресечения в связи с состоянием здоровья и семейными положениями, Таласским городским судом ранее избранная мера пресечения (в виде заключения под стражу) в отношении указанных лиц изменена на домашний арест.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела, направленные на установление других причастных лиц к совершению преступления, а также по дополнительному возмещению нанесенного ущерба государству".

Напомним, по версии следствия первый вице-мэр Таласа Максат Байджигитов, спикер Таласского городского кенеша Адылбек Жусупбеков, вице-спикер Азиз Курамаев и экс-начальник УМС Д. М. С., вступив в предварительный сговор, за вознаграждение предоставляли в аренду муниципальные земли бизнесменам. При этом стоимость аренды определялась ими самостоятельно без законных на то оснований. По заключению Аудиторской проверки Службы внутреннего аудита при Министерстве финансов КР в последствии вышеуказанной коррупционной схемы нанесенный ущерб в бюджет государства в виде неуплаты арендной платы за использование муниципальных земельных участков в период с 2020 по 2022 годы составил более 30 млн. сомов.


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URL: https://www.vb.kg/426918
Теги:
ГКНБ, мэрия, задержание, местный кенеш, Таласская область, возмещение ущерба
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