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В Баткенской области пресекли контрабанду минеральных удобрений

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- Бакыт Стамов
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Cотрудники Управления ГКНБ по Баткенской области пресекли контрабанду минеральных удобрений из КР в соседнюю республику. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в селе Арка Лейлекского района Баткенской области было задержано транспортное средство марки "Hyundai Porter", а также 30 мешков минерального удобрения селитра аммиачная и 163 мешка карбамида. Товар транспортировался без каких-либо документов, подтверждающих таможенное оформление.

По результатам проведенной работы автомобиль помещен на ответственное хранение, а груз передан в ГТС.


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URL: https://www.vb.kg/426923
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, контрабанда
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