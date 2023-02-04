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В Оше задержан руководитель ООО "Акунбек-Асан"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Оше по подозрению в мошенничестве задержан руководитель ООО "Акунбек-Асан". Об этом сообщает пресс-служба УВД Оша.

По данным пресс-службы, руководитель компании А.Е., 1987 года рождения, задержан Ошским задержан УВД Оша и помещен в изолятор временного содержания на 48 часов.

Сообщается, что женщина 1980 года рождения обратилась с жалобой в Ошское городское управление внутренних дел. Подозреваемый А.Е. обещал привезти и установить новый лифт в многоэтажном здании по улице Курманжан Датка города Ош в 2019 году, но до сих пор не выполнил договор. При этом заказчик полностью перечислил деньги по договору.

В своей жалобе заявительница обвинил А.Е., что он не выполняет договор уже 4 года. По ее словам, в двух подъездах он установил старые лифты, которые часто ломаются. Однако договор был заключен на установку новых лифтов на 4 подъезда.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК КР, а подозреваемый А.Е. был взят под стражу 3 февраля. Расследование продолжается".


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URL: https://www.vb.kg/426925
Теги:
лифт, мошенничество, Ош, УВД
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