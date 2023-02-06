В Казахстане построят самый большой аквапарк в Центральной Азии

В рамках развития туризма международного уровня в Таразе идет строительство одной из крупнейших по стране культурно-оздоровительной зоны семейного отдыха на озере Зербулак, передает пресс-служба Kazakh Invest.

По словам регионального директора Kazakh Invest Арнольда Геринга, зона включает в себя, кроме озера Зербулак, крупнейший аквапарк в Центральной Азии, аллею, пятизвездочную гостиницу, SPA-центр и прочие объекты сферы обслуживания, функционирующие как единый комплекс по типу развлекательного центра.

В строительстве комплекса задействовано большое количество строительной техники и создано 40 новых рабочих мест. Во время эксплуатации аквапарка планируется создание более 20 новых рабочих мест. Стоимость первого этапа проекта составляет 1,2 млрд тенге. Планируется установка 14 видов аттракционов и системы генерации волнового бассейна аквапарка (производства компании Polin, Турция), 6 видов оборудования системы циркуляции воды в водных аттракционах аквапарка (Gemas, Турция), а также оборудования для подключения волнового, детского и приводнительных бассейнов для водных горок (Gemas, Турция). Особое внимание будет уделено системе очистки воды. Приобретаемые аттракционы имеют международные стандарты и соответствуют необходимым требованиям.

Источник: forbes.kz