Погода
$ 86.30 - 87.30
€ 94.10 - 95.10

В Казахстане построят самый большой аквапарк в Центральной Азии

86  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках развития туризма международного уровня в Таразе идет строительство одной из крупнейших по стране культурно-оздоровительной зоны семейного отдыха на озере Зербулак, передает пресс-служба Kazakh Invest.

По словам регионального директора Kazakh Invest Арнольда Геринга, зона включает в себя, кроме озера Зербулак, крупнейший аквапарк в Центральной Азии, аллею, пятизвездочную гостиницу, SPA-центр и прочие объекты сферы обслуживания, функционирующие как единый комплекс по типу развлекательного центра.

В строительстве комплекса задействовано большое количество строительной техники и создано 40 новых рабочих мест. Во время эксплуатации аквапарка планируется создание более 20 новых рабочих мест. Стоимость первого этапа проекта составляет 1,2 млрд тенге. Планируется установка 14 видов аттракционов и системы генерации волнового бассейна аквапарка (производства компании Polin, Турция), 6 видов оборудования системы циркуляции воды в водных аттракционах аквапарка (Gemas, Турция), а также оборудования для подключения волнового, детского и приводнительных бассейнов для водных горок (Gemas, Турция). Особое внимание будет уделено системе очистки воды. Приобретаемые аттракционы имеют международные стандарты и соответствуют необходимым требованиям.

Источник: forbes.kz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426947
Теги:
Казахстан, туризм, досуг
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  