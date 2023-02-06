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В Турции в результате сильного землетрясения погибли 3 человека

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- Назгуль Абдыразакова
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В Турции ночью произошло землетрясение. В городе Малатьи обрушились 130 зданий, из-под завалов извлечены тела 3 человек, более 100 получили травмы. Об этом сообщается в телеграм- канале "Происшествия Тольятти "(ЧП, ДТП)

По его данным, в момент крушения девятиэтажки в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции за несколько секунд здание превратилось в груду камней, оставив после себя облако пыли.

В Шанлыурфа 16 жилых домов превратились в груду строительного мусора.

Это самые сильные подземные толчки с 1999-го, - предыдущие были мощностью 7,6 балла.Тогда погибли тысячи людей.

Редакция vb.kg выражает глубокие соболезнования всему турецкому народу в связи с гибелью людей в результате землетрясения.


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URL: https://www.vb.kg/426956
Теги:
землетрясение, погибшие, Турция
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