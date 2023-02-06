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В Баткене задержаны контрабандные товары на сумму около миллиона долларов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Баткене задержаны контрабандные товары на сумму около миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в рамках борьбы с контрабандной деятельностью УГКНБ КР по Баткенской области в рамках уголовного дела 3 февраля 2023 года в Кадамжайском районе проведены обыски по 20 адресам, принадлежащим лицам, причастным к незаконному ввозу/вывозу товаро-материальных ценностей в соседние страны и обратно.

В ходе обысков, проведенных по адресам, принадлежащим гражданам КР Э.Ш.Н., А.Н.А., С.С.А. и А.Т.К. изъяты 4377 телевизоров, 3162 мобильных телефонов, 308 коробок безакцизных сигарет, 265 автошин, 2,5 тонны цветного металла (медь), денежные средства в размере 11 220 долларов США и 504 000 сомов, а также иные товары народного потребления с приблизительной стоимостью около 1 млн долларов.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия по установлению стоимости товаров и других причастных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/426970
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, задержание, контрабанда, товары
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