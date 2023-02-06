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Садыр Жапаров выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением, повлекшим многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения в стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С глубокой скорбью воспринял известие о гибели людей в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля 2023 года.

От имени всего кыргызского народа и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, разделяю их горе и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в послании с соболезнованиями.


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URL: https://www.vb.kg/426975
Теги:
землетрясение, соболезнование, Турция, Реджеп Эрдоган, Садыр Жапаров
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