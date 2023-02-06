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Землетрясение в Турции: число погибших превысило 900 человек

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Число жертв мощного землетрясения в Турции превысило 900 человек. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передают СМИ со ссылкой на Daily Sabah.

По данным президента Турции, на данный момент погибли 912 человек, ранены 5385 человек. Спасены 2470 человек. Эрдоган отметил, что спрогнозировать окончательное число погибших сложно.

Он также сообщил, что в разных городах обрушилось 2818 зданий.

Турецкий лидер отметил, что это было самое мощное землетрясение с 1939 года - его магнитуда составила 7,7 балла. В поисково-спасательных работах участвуют более девяти тысяч человек, Анкара получила предложения о помощи от 45 стран, рассказал он.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в 04.17 по местному времени 6 февраля на глубине 17,9 километра недалеко от турецкого города Газиантеп. Геологическая служба США оценила силу землетрясения в 7,8 балла.

Подземные толчки ощущались в столице Анкаре и других турецких городах, а также в нескольких странах региона, включая Сирию и Ливан.


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URL: https://www.vb.kg/426980
Теги:
землетрясение, Турция
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