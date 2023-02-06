Из Кыргызстана 63 спасателя МЧС отправились в Турцию

По поручению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова спасатели Кыргызстана отправились в Турецкую Республику, где утром сегодня, 6 февраля, зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

"На основании международных соглашений по ликвидации последствий землетрясения, 63 спасателя МЧС КР отправились в Турцию для проведения поисковых работ и спасения людей оказавшихся под завалами, а так же для расчистки завалов.

Спасатели возьмут с собой продукты питания на 20 дней и поисково-спасательное оборудование. Кроме того, к поисковым работам пострадавших под развалинами будут привлечены 2 обученные собаки Государственного центра подготовки спасателей при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

В состав спасательной команды входят спасатели, медицинские работники, психологи и кинологи.

Отметим, что в ближайшее время в Турецкую Республику также будет отправлена ​​гуманитарная помощь".