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Число жертв землетрясений превысило 1500 человек

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Более 1500 человек погибли в понедельник в результате двух мощных землетрясений в юго-восточной части Турции. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на вице-президента республики Фуат Октай.

"В результате землетрясений погиб 1 541 человек, пострадали 9 733 наших гражданина. Согласно последним данным, обрушилось 3 471 здание", - сказал он на пресс-конференции в Анкаре.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Позднее в Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,7. В соседней Сирии погибли более 460 человек.


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URL: https://www.vb.kg/426983
Теги:
землетрясение, Турция
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