Погода
$ 86.30 - 87.30
€ 94.10 - 95.10

Секретарь Баткенского суда вымогал взятку за положительное решение суда

84  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ в рамках работы по предупреждению и пресечению коррупционных проявлений по зарегистрированным материалам в АИС ЕРП по ст. 342 ч.1 п.2 (получение взятки) с поличным при возврате крупной суммы денег (300 000 сомов) задержан секретарь Баткенского областного суда "Х.у.Ш.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, "Х.у.Ш." получив денежные средства обещал содействовать за принятие положительного решения в судебных инстанциях.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426999
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, задержание, суд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  