Секретарь Баткенского суда вымогал взятку за положительное решение суда

ГКНБ в рамках работы по предупреждению и пресечению коррупционных проявлений по зарегистрированным материалам в АИС ЕРП по ст. 342 ч.1 п.2 (получение взятки) с поличным при возврате крупной суммы денег (300 000 сомов) задержан секретарь Баткенского областного суда "Х.у.Ш.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, "Х.у.Ш." получив денежные средства обещал содействовать за принятие положительного решения в судебных инстанциях.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия.