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Российский сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции и Сирии

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- Нина Ничипорова
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Серию турецких землетрясений сгенерировала восточная ветвь Анатолийского разлома. Об этом рассказал в интервью "Известиям" заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Алексей Завьялов.

"Эту серию турецких землетрясений сгенерировала восточная ветвь Анатолийского разлома. На север он дотягивается до Греции, а на восток - до Гималаев. На Северо-Анатолийском разломе в XX веке произошло несколько сильных, социально значимых землетрясений. Последнее из них - Измитское - было в 1999 году. Тогда число жертв превысило 17 тыс. человек. А вот на Восточно-Анатолийском разломе за 100 с лишним лет не было сильных землетрясений. Умеренные были, так как это активный разлом, он живет", - рассказал сейсмолог.

Территории Турции и Сирии, где 6 февраля произошло мощное землетрясение, не считались зонами высокой опасности - сильной сейсмической активности там не наблюдалось более 100 лет, отметил он.

Причинами масштабных разрушений зданий специалист считает именно недооценку уровня рисков для этой местности, а также отсутствие регулярных проверок сохранности зданий со стороны местных властей. В беседе с "Известиями" ученый также рассказал, можно ли было спрогнозировать нынешнюю трагедию, и как будут развиваться события в эпицентре землетрясения в ближайшие дни и недели.

"Это первое известное мощное сейсмическое событие именно на этой территории, поэтому оно стало неожиданным. Сейсмическую опасность явно недооценили, в результате проектировали и строили дома под более низкий уровень сейсмического воздействия, что и стало причиной достаточно масштабных разрушений. Здания не выдержали толчков такой мощности", - добавил Завьялов.

Вчера, 6 февраля рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение силой 7,4 балла. Оно также затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там, по последним данным, погибли 711 человек и 1431 пострадал.

Около 13:25 (по местному времени) произошло еще одно землетрясение - силой 7,7 баллов. По оценкам турецких сейсмологов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.

Также землетрясения ощущались в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии и тд.

Сегодня утром, 7 февраля в центральной части Турции было зафиксировано землетрясение силой 5,3 балла.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.


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URL: https://www.vb.kg/427005
Теги:
землетрясение, Ирак, погибшие, Турция, сейсмология, пострадавшие
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