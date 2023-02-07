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В Кыргызстане завершился первый тест-драйв технологии 5G

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- Карыпбай кызы Толгонай
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На территории Кыргызской Республики операторами сотовой связи были проведены тестовые испытания технологии 5G, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития КР.

По итогам тестовых испытаний достигнуты:

- скорость передачи данных 1690-2000 Мбит/с, что по сравнению с 4G больше в 7раз.

- скорость приема данных 105 Мбит/с,

- задержка 14 мс,

- увеличение пропускной способности от 33 % до 100 % по сравнению с 4G.

Во время тестовых испытаний операторы связи продемонстрировали возможности 5G в сфере виртуальной реальности, также возможности управления промышленным роботом в режиме реального времени и качество сервисов видеоконтента. Качество сервисов видеоконтента подразумевает просмотр видео с разрешением 8K Ultra HD.

В настоящее время сотовый оператор MegaCom завершил первый тест-драйв технологии 5G.

Напомним, в прошлом году в республике начали тестировать 5G мобильную связь.

5 G – это пятое поколение беспроводной сетевой технологии. 5 G предлагает более высокую скорость загрузки и выгрузки, и в то же время позволяет одновременно подключать больше устройств.

К сожалению, среди населения из-за недостатков знаний о 5G, идут негативные слухи, якобы вреде технологии и ее опасном воздействии на здоровье человека.

Но на самом деле 5 G предоставляет человеку очень много удобств. В первую очередь, доступный и качественный интернет-связь. Например, с помощью новой технологии в режиме реального времени можно будет делать самые сложные операции. А людям, которые занимаются сельским хозяйством, технология предоставляет возможность удаленного управления сельхозтехникой и мониторинга состояния полей.

И наконец, 5 G обеспечит четкость и качество сверхвысоких видео и трансляции мероприятий с эффектом виртуальной реальности.

В целом 5G может оказать влияние совершенно другого уровня, нежели 4G. Скорость передачи данных будет в десятки раз выше и при лучших условиях сможет достигать 20 гигабит в секунду, тогда как 4G дает всего 100 мегабит в секунду. Эта разница позволяет загружать десятки полнометражных фильмов на устройство за несколько секунд. Все эти преимущества могут стать доступны уже в ближайшие 20 лет".


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URL: https://www.vb.kg/427006
Теги:
Интернет, Кыргызстан
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