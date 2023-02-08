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Вырубка деревьев в Теплоключенке: лесников оштрафовали на 6 тысяч сомов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Иссык-Кульско-Нарынское региональное управление Минприроды сообщает об итогах проверки по вырубке деревьев в селе Теплоключенка Ак-Суйского района Иссык-кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Указанные вырубки подлежат выборочной санитарной вырубке Лесной службой министерства сельского хозяйства в соответствии с законом Кыргызской Республики от 01 апреля 2022 года №0000966.. Было установлено, что на площади 4,0 га разрешено вырубить 95 штук Тянь-Шаньских сосен.

Также, сотрудниками Национальной академии наук Кыргызской Республики от 10 февраля 2022 года составлен акт осмотра места произрастания и выдана справка о соответствии выборочной санитарной рубке деревьев (ТКС) №20-04/03 от 18 февраля 2022 года.

В настоящее время вырубленные сосны хранятся в верхнем хранилище на берегу реки Арашан. Согласно таксационной книге, общий объем сосен Тянь-Шаня составляет 8222,4 м3, из них объем, отведенный на рубку, - 411,1 м3.

По итогам проверок выявлено 6 незаконно срубленных пней. В итоге на работников Каракольского лесхоза наложен штраф в размере 5933 сомов, рассчитанный на основании "таксы юридических и физических лиц за вред животному и растительному миру". Все материалы переданы в правоохранительные органы Ак-Суйского района".


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URL: https://www.vb.kg/427013
Теги:
Минприродресурсов, Кыргызстан, вырубка деревьев
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