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ЕЭК обложила антидемпинговой пошлиной грузовые колеса из Китая

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- Светлана Лаптева
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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сообщила, что было принято решение о распространи действия антидемпинговой пошлины, введенной на импорт грузовых шин из КНР, на ходовые колеса, поставляемые в сборе (комплекте).

Размер пошлины будет определяться в зависимости от производителя шин, а исключением будут поставки колес, предназначенных для производства грузовой техники.

О том, чтобы ввести пошлину на колеса в сборе, просили шинные компании ОАО "Белшина", АО "Омскшина", АО "Кордиант", ООО "Нижнекамский завод шин ЦМК" и ООО "Нортек", которые указывали, что укомплектование грузовой шины ходовым колесом является обходом действующей антидемпинговой меры.

Антидемпинговая пошлина в размере от 14,79 до 35,35% от таможенной стоимости в отношении грузовых шин из КНР была установлена 17 ноября 2015 года сроком на пять лет. 29 июня 2021 года было объявлено, что ЕЭК приняла решение продлить срок действия пошлины еще на пять лет по итогам повторного антидемпингового расследования.

Решение ЕЭК о введении пошлины на колеса в сборе из КНР вступит в силу 1 мая 2023 года.

Источник: motorshef.ru


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URL: https://www.vb.kg/427031
Теги:
Китай, ЕЭК
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