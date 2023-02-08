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Задержаны должностные лица Базар–Коргонской районной госадминстрации

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ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области при передаче части денежных средств задержаны главный бухгалтер Базар-Коргонского районного управления по градостроительству и архитектуре К.Т.И. и главный инспектор архитектурно-строительного контроля Д.А.К. районной государственной администрации Базар-Коргонского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что указанные должностные лица, заранее вступив в преступный сговор и используя свои служебное положение, вымогали денежные средства в размере 200,000 тысяч сомов у частного предпринимателя за выдачу разрешительных документов для строительства коммерческого объекта.

Задержанные в рамках ст. 96 УПК КР водворены в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время, ГУ ГКНБ КР проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех причастных лиц к совершению указанного преступления".


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URL: https://www.vb.kg/427038
Теги:
Базар-Коргонский район, Джалал-Абадская область, задержание, строительство, ГКНБ
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