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В Джалал-Абаде задержана женщина, перевозившая гашиш

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- Бермет Таалайбекова
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В Джалал-Абадской области на посту "Чычкан" сотрудниками СБНОН МВД КР задержана женщина, перевозившая гашиш. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в рамках возбужденного уголовного дела по ч.2 ст. 283 (Незаконное изготовление в особо крупных размерах наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) УК КР на посту "Чычкана", Джалал – Абадской области была остановлена автомашина марки "Хонда Одиссей", в которой находился пассажир по оперативной информации, перевозивший наркотики.

В ходе досмотра автомашины у пассажира обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, внутри которой находились кромкообрезные вещества в форме спичечного коробка, темно-зеленого цвета, со специфическим запахом, в количестве 51шт. Вес изъятых веществ составил 651гр.

Согласно заключению экспертизы, данное вещество является гашишем.

Задержанной оказалась Ш.А. жительница Токтогульского района 1976 года рождения.

В настоящее время задержанная находится в СИЗО г. Ош, проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц, причастных к данному уголовному делу.


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URL: https://www.vb.kg/427054
Теги:
Джалал-Абадская область, задержание, гашиш, женщины
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