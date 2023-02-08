В Джалал-Абаде задержана женщина, перевозившая гашиш

В Джалал-Абадской области на посту "Чычкан" сотрудниками СБНОН МВД КР задержана женщина, перевозившая гашиш. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в рамках возбужденного уголовного дела по ч.2 ст. 283 (Незаконное изготовление в особо крупных размерах наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) УК КР на посту "Чычкана", Джалал – Абадской области была остановлена автомашина марки "Хонда Одиссей", в которой находился пассажир по оперативной информации, перевозивший наркотики.

В ходе досмотра автомашины у пассажира обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, внутри которой находились кромкообрезные вещества в форме спичечного коробка, темно-зеленого цвета, со специфическим запахом, в количестве 51шт. Вес изъятых веществ составил 651гр.

Согласно заключению экспертизы, данное вещество является гашишем.

Задержанной оказалась Ш.А. жительница Токтогульского района 1976 года рождения.

В настоящее время задержанная находится в СИЗО г. Ош, проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц, причастных к данному уголовному делу.