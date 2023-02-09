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В Иссык-Кульской области снова выявили незаконную вырубку деревьев

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Сотрудниками Иссык-Кульско-Нарынского регионального управления Минприроды, 27 января 2023 года в лесополосе на 5-6 км автодороги Каракол-Пристань-Пржевальск было выявлено причинение ущерба природе. Об этом сообщает пресс-служба экологического ведомства.

По данным пресс-службы, было незаконно вырублено 24 дерева карагач.

"В соответствии с "таксой расчета размера штрафа за вред, причиненный юридическими и физическими лицами незаконной рубкой и повреждением деревьев и кустарников, несанкционированным вывозом (хищением) древесины, поваленной ветром и ураганом", нанесенный ущерб был оценен в размере 36 тысяч 494 сомов. Все собранные материалы направлены в Ак-Суйский РОВД для дальнейшего расследования".


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URL: https://www.vb.kg/427067
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, вырубка деревьев, Минприродресурсов
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