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В Оше задержали скрывавшихся членов ОПГ "Дженго"

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ГКНБ КР задержаны скрывавшиеся от органов следствия члены ОПГ Кадыра Досонова "Дженго" - Г.У.Н. и Н.А.А., которые имели причастность к вымогательству у жителя Ошской области денежных средств в размере 14 тысяч 500 долларов США. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, задержанные водворены в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ КР по городу Ошу и Ошской области.

"Г.У.Н. и Н.А.А. ранее неоднократно судимые по статьям "разбой" и "грабеж", за не отбытый срок уголовного наказания состояли на учете в колонии поселении №43 СИН при МЮ КР.

В связи с неявкой в колонию поселения задержанный Н.А.А. находился в розыске в МВД КР.

Задержанные также проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям".


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URL: https://www.vb.kg/427090
Теги:
ГКНБ, задержание, ОПГ, Ош
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