В Узбекистане запустили портал для предотвращения воровства в строительстве

В Узбекистане запустили портал monitoring.mc.uz, благодаря которому граждане, желающие купить жильё в новостройках, смогут ознакомиться со всей интересующей их информацией. Об этом сообщают СМИ.

Как следует из опубликованной информации, на портале можно будет узнать, какие материалы используются при строительстве, кто является застройщиком, сколько денег выделено на возведение объекта и когда планируется его сдача в эксплуатацию.

Запуск платформы призван предотвратить факты коррупции в строительной сфере, обеспечить открытость и прозрачность процессов, а также усилить общественный контроль.

"Все объекты, которые планируется построить, будут отражены в модуле национальной системы "Прозрачное строительство". Разработка архитектурного плана, объявление о тендере, заключения необходимых экспертиз, определение организации подрядчика, контроль и качество проделанных работ – все эти данные будут отражены на этом портале", – цитирует СМИ начальника управления Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Элера Комилова.

Не понятно, как будет осуществляться общественный контроль. Поскольку строительные материалы, указанные на созданном портале, могут существенно отличаться от тех, что реально поставили на стройплощадку. Подмену в целях удешевления строительства и введения в заблуждение людей полностью исключить нельзя.

Как следует из открытых источников, на только что запущенной платформе потенциальные покупатели уже могут найти информацию об объектах, которые возведут в 2023 году. А как быть с домами, построенными в период с 2017 по 2022 год?

Любопытно, что практически параллельно появилось сообщение о реакции первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Давронжона Адилова на вопрос журналиста о вероятности разрушений новых зданий в случае сильного землетрясения: "Я не могу гарантировать качество работы, которую выполняют 36 миллионов человек. Я могу гарантировать лишь стандарты, контроль и правила, установленные государством. Первый, кто ответственен за стройку – это заказчик, то есть владелец объекта. Именно он отвечает за то, что объект будет или не будет отвечать нормам".

Позиция более чем странная. Объясним почему. Не столь давно министр строительства Узбекистана констатировал, что около 40% всех объектов возводится из некачественных материалов. Детализировать информацию с указанием конкретных объектов, их места расположения и строительных компаний, действующих в нарушение строительных норм и правил (СНиП), он не стал. О причинах люди догадались сами. Не глупые.

Ну да Бог с ним, с министром! Плохо то, что государство в лице профильного министерства сложило с себя ответственность за возможные последствия некачественного возведения многоэтажных жилых домов и иных объектов. Оно почему-то посчитало допустимым переложить её на лиц, которых вряд ли удастся привлечь к ответственности в случае неблагоприятного развития событий. Того же землетрясения, к примеру.

Функции контроля за ходом строительства со стороны государственного института, по нашему твёрдому убеждению, должны автоматически предполагать и ответственность.