Как грузовладельцу из Кыргызстана найти перевозчика на выгодных условиях

Владельцы груза постоянно сталкиваются с двумя важными задачами - найти оптимальную ставку для транспортировки товара и быстро договориться о его перевозке. Обе задачи решаются проще, если использовать международную Биржу грузоперевозок ATI.SU. Крупнейшая в Кыргызстане и других странах СНГ Биржа объединяет всех игроков логистического рынка и помогает участникам выстраивать взаимовыгодное сотрудничество, например, с помощью организации Торгов по грузоперевозкам.

Грузоотправителям Торги позволяют экономить время и деньги. Чтобы найти оптимальную ставку и договориться о перевозке, не нужно созваниваться с потенциальными партнёрами, записывать и позже сравнивать их предложения. Всю работу за грузовладельца проделает компьютер. Останется лишь связаться с победителем Торгов, предложившим лучшую ставку, и оформить перевозку.

Как организовать Торги? Для начала зарегистрируйтесь на Бирже ATI.SU, это не займёт много времени. Затем разместите на Бирже данные о своём грузе: нажмите кнопку "Добавить груз" на верхней панели сайта, заполните открывшуюся форму. В блоке "Оплата" выберите тип ставки "Торги". Укажите следующие данные:

начальную ставку; шаг (на сколько уменьшится ставка после отклика первого перевозчика); длительность Торгов; дополнительные параметры (встречные предложения, автопродление, повышение ставки).

Также укажите данные, имеющие значение после завершения Торгов: через какое время перевозчик-победитель должен предоставить документы, сколько раз можно перезапускать Торги, по какой ставке выставить груз, если у Торгов не будет победителя.

Далее нужно выбрать, где вы проведёте Торги. Можно выбирать одну из ваших Площадок ATI.SU, либо общую - в таком случае участвовать в Торгах смогут все пользователи Биржи. Если размещаете груз на Бирже, скройте его от нежелательных фирм с помощью услуги "Стелс".

Сохраните груз. Если вы проводите Торги на своих Площадках, их участникам придут уведомления. Перевозчики начнут бороться за право доставить ваш груз, предлагая свои ставки - ниже первоначальной, указанной вами. Побеждает тот, кто выставит наименьшую ставку. По завершении Торгов ему придёт уведомление.

Так перевозчик получит заказ, а грузовладелец - транспортировку товара по наилучшей ставке.

Подробности о том, как провести Торги, вы можете узнать из видеоинструкции.