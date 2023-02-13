В Стамбуле задержан застройщик обрушившегося жилого комплекса

Застройщик обрушившегося в результате землетрясения жилого комплекса Ayşe-Mehmet Polat в турецком Газиантепе Мехмет Эртан Акай задержан в Стамбуле, сообщает информагентство Анадолу.
Согласно полученной информации, ордер на арест Акая выдала прокуратура Газиантепа.
Сотрудники полицейского управления Стамбула задержали Акая в районе Аташехир.
Подозреваемый будет отправлен в Газиантеп, где в отношении него заведено уголовное дело.
Число погибших в результате разрушительного землетрясений на юго-востоке Турции приблизилось к 21 тыс. человек.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.
Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.