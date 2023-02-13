Погода
$ 86.91 - 87.81
€ 93.30 - 94.30

В Стамбуле задержан застройщик обрушившегося жилого комплекса

30  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Застройщик обрушившегося в результате землетрясения жилого комплекса Ayşe-Mehmet Polat в турецком Газиантепе Мехмет Эртан Акай задержан в Стамбуле, сообщает информагентство Анадолу.

Согласно полученной информации, ордер на арест Акая выдала прокуратура Газиантепа.

Сотрудники полицейского управления Стамбула задержали Акая в районе Аташехир.

Подозреваемый будет отправлен в Газиантеп, где в отношении него заведено уголовное дело.

Число погибших в результате разрушительного землетрясений на юго-востоке Турции приблизилось к 21 тыс. человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427180
Теги:
задержание, землетрясение, Турция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  