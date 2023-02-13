В Турции начали установку юрт, направленных КР для размещения пострадавших

В городе Кахраманмараш, который стал эпицентром разрушительных землетрясений, произошедших в юго-восточной части Турции 6 февраля 2023 года, начали установку юрт, направленных КР для временного размещения пострадавших. Об этом пишет издание Кабар.

Как сообщает посольство Кыргызстана, 78 юрт, доставленных вчера специальным самолетом из Кыргызстана в город Газиантеп, устанавливают волонтеры из числа представителей диаспор и студентов Кыргызстана, а также этнических кыргызов, проживающих в Турции.

Руслан Казакбаев совместно с сотрудниками посольства и генеральных консульств Кыргызстана оказывают помощь и поддержку в размещении кыргызских юрт.

Сегодня в Турцию прибудет очередной специальный борт с дополнительной группой спасателей, медикаментами и юртами.