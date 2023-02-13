Как жить дальше после измены жены: 5 советов психолога

О женских изменах не принято говорить. В обществе закрепился стойкий стереотип, что "все мужики – кобели". Но женщины также предают своих мужчин. И любящий человек, независимо от пола, всегда трудно переживает такой жизненный опыт. Есть ли жизнь после измены жены? Как двигаться дальше и научиться вновь доверять женщине? Эти советы психолога действенны и актуальны для мужчин любых возрастов.

Совет 1. Мыслить рационально

Если женщины воспринимают сложные жизненные ситуации эмоционально, то мужчины пытаются найти логическое объяснение происходящему. Мужчинам стоит вооружиться знаниями. Четко понимая все психологические стадии переживания, легче планировать будущее.

Какие стадии нужно преодолеть, прежде чем наладится ваше эмоциональное состояние после измены:

1. Отрицание. Стадия длится несколько дней.

2. Обвинения себя в происшедшем. От нескольких дней до 2 недель.

3. Агрессия в сторону обманщицы. От 2 до 4 недель.

4. Безысходность и отсутствие планов на будущее. Стадия длится 1-3 месяца.

5. Желание вернуть все, как было раньше. Период с 3 по 4 месяцы.

6. Опустошенность и эмоциональное бессилие – до 6 месяцев после расставания.

7. Развязка и планы на будущее – спустя 1 год.

Совет 2. Укреплять боевой дух

Мужчинам свойственно пропускать эмоции через физическое тело. Когда вы осознаете, что впереди ожидает целый год душевных мук и постоянного самоанализа, нужно с первых же дней расставания нагружать себя физически. Крылатое латинское выражение гласит: "В здоровом теле – здоровый дух". Что можно сделать для себя в трудный период?

Начать закаливание. Контрастный душ, баня, чаны – идеальные способы оздоравливать психику. Подключите уличный воркаут, попробуйте утренние пробежки или запишитесь в тренажерный зал.

Совет 3. Не игнорировать женский пол

Обида, злость, ненависть и другие негативные эмоции могут быть направлены адресно – в сторону изменщицы. Не стоит воспринимать агрессивно весь женский пол. Не все одинаковые, не все изменяют. Будучи озлобленным на весь мир, вы рискуете пропустить ту единственную, с которой может сложиться счастливое будущее. Помните, что после черной полосы всегда идет белая, после заката приходит рассвет.

Попробуйте быть более открытым в общении с другими женщинами. Не избегайте коллег, знакомых, знакомьтесь с девушками онлайн – женское внимание не будет лишним. Напротив, у вас появится прекрасная возможность сравнить, как ведут себя другие женщины, насколько они искренны и душевны.

Совет 4. Моделируйте будущее

Попробуйте практики самопрограммирования. Они подразумевают работу со своим подсознанием. Способов моделирования множество, но цель едина – представить свое счастливое будущее.

Как практиковать? Выделяйте ежедневно 15 минут времени, чтобы побыть наедине с собой. Вам нужна тихая комната, где нет разрежающих звуков и запахов. Нужно сесть или лечь в удобной позе, закрыть глаза. Можно подобрать расслабляющее звуковое сопровождение: пение птиц, мелодии для медитаций. Представьте себя в будущем. Это образ счастливого мужчины, рядом с которым любящая женщина, возможно, дети. Прорисовывайте картину в деталях: где вы находитесь, что вас окружает, что вы говорите друг другу. Ваша задача – закрепить в памяти этот чистый образ. А вскоре подсознание само подскажет, как двигаться к цели.

Совет 5. Усовершенствуйтесь

Размышляя, как жить дальше после измены жены, обязательно внесите в свои планы желание саморазвиваться. Пребывая в одиночестве, вы получаете идеальное время для создания лучшей версии самого себя. Чего не хватало вам в отношениях с супругой? Какие черты характера или отсутствие каких навыков мешало строить гармоничный союз?

Попробуйте посетить психотренинги, улучшить свою физическую форму, поработать над новым имиджем, выучить иностранный язык или побывать в долгосрочном путешествии. На этом пути обязательно встретится новая любовь. А вы к этому времени уже будете самодостаточной, цельною личностью.