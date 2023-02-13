Как выбрать шкафы в коридор

Прихожая - визитная карточка любой квартиры. Именно сюда первым делом попадают гости и именно это помещение создает общее впечатление о жилом помещении. Но, создавая красивый интерьер, не стоит забывать и о функциональных особенностях помещения: здесь обязательно должно быть место для размещения обуви, верхней одежды, головных уборов, зонтов и прочих предметов. Сделать вашу прихожую максимально функциональной и при этом не испортить интерьер поможет подходящая мебель. Каталог шкафов от ООО "ДИВАН ТРЕЙД" можно найти на сайте компании. На что обратить внимание при выборе изделия, читайте ниже.

Размеры мебели

Это основной критерий, на который стоит обращать внимание при выборе. Опираться стоит на величину площади прихожей и сопоставлять ее с габаритами изделия. Для малогабаритных помещений лучше выбирать небольшие шкафы в коридор. Идеальным вариантом будут двустворчатые модели, внутри которых можно хранить только используемую в определенный сезон обувь и одежду. Если речь идет о более просторных помещениях, можно смело делать выбор в пользу объемных конструкций. Внутри таких шкафов могут располагаться любые отсеки. Например, помимо зоны для хранения одежды здесь также может присутствовать бельевой ящик или ниша для размещения пылесоса.

Стиль исполнения

Если просмотреть представленные тут https://www.divan.ru/ шкафы для ежедневного использования от Divan.ru, можно найти модели шкафов на любой вкус, под любой интерьер. В каталоге собраны модели, выдержанные в разных стилях (классический, минимализм и многие другие).

Внутреннее наполнение

Внутреннее пространство шкафа может быть устроено разным образом. Количество полок, выдвижных шкафов, ниш может быть разным, и располагаться перечисленные составляющие тоже могут по-разному. Вы всегда можете выбрать тот вариант комплектации, который лучшим образом устроит вас.

Советы по выбору подходящего варианта шкафа всегда можно получить у продавца-консультанта.

Помимо шкафов для прихожей в каталоге Диван.ру также можно найти

гарнитуры для кухни, спальни, детской, кровати с разными габаритами спального места, а также мягкую мебель с разными механизмами трансформации (раздвижные и выкатные вперед модели), видами обивки, с блоками независимых пружин или без них и так далее. На сайте продавца также представлен хороший выбор осветительных приборов.